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إخلاء سبيل 18 متهمًا في "الجناح العسكري"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإخلاء سبيل 18 متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بـ"الجناح العسكري".

وجاءت أسماؤهم كالتالي:-

1- عادل عبد الحميد مهران حسن
2- عوض السيد محمد السيد
3- إبراهيم السيد فوزى عبده
4- أسامة محمد عبد العزيز عسيلي
5- السيد محمد السيد أبو ستيت
6- ماهر محمد سليمان صالح
7- أيمن كامل حسان متولي
8- بلال سيد فتحى سيد
9- أحمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم
10- سعيد رشيد زكى محمود
11- محمد حسام الدين محمود محمد شندى
12- هشام أمين حسن محمود
13- أشرف عمر السيد أحمد خطاب
14- ياسر نبيل شاكر عبد الشكور
15- أحمد شوقي عبد الستار محمد
16- عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة
17- محمد زكريا عبد العزيز إمام
18- فرج عبد الحكيم راغب حجازي
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