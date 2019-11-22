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3 سيناريوهات أمام الزمالك في السوبر الافريقي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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يعلن نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة عن القرار النهائي حول مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها شهر فبراير المقبل، بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بخوض المواجهة في الدوحة.

وأصبح أمام إدارة الزمالك بعض السيناريوهات للخروج من هذا المأزق، الأول هو إعلان خوض اللقاء بشكل طبيعي رغم التصريحات في الساعات الماضية برفض لعب اللقاء لكن العقوبات المنتظرة من جانب الكاف قد تجعل الزمالك يغير موقفه ويوافق على لعب المواجهة بشكل طبيعي.

السيناريو الثاني يتمثل في التمسك بنفس الموقف وهو عدم لعب اللقاء مع تحمل أي عقوبات منتظرة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم وتقبل الأمر خاصة أن القرار نابع من موقف واضح وصارم منذ البداية وهو الخلافات بين البلدين ورفض التعامل مع دولة قطر بشكل نهائي، ويرى مسئولو الزمالك من وجهة نظرهم أنه لا يوجد داعي من الأساس للعب المباراة في قطر وترحيبهم بإقامتها في تونس.

السيناريو الثالث هو الاستمرار في التصعيد والتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بتغيير ملعب اللقاء إلى تونس أو الإمارات بداعي وجود خلافات سياسية بين البلدين من ناحية بالإضافة إلى محاولة إقناع الجانب التونسي بعدم خوض اللقاء أيضًا في قطر وتكوين قرار جماعي.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.
وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.
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الكلمات المفتاحية

فرجانى ساسي تصفيات افريقيا المنتخب الاوليمبى الزمالك في السوبر الافريقي

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