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جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات ملاكي بـ 303 مليون جنيه في أكتوبر الماضي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:36 م
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جمارك السيارات
جمارك السيارات
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد عن الإفراج عن عن 218 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى، وعن 1063 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية قدرها 303 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 124 بيان جمركى لنفس الفترة.
 
وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات حوالى 39 مليون جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 58 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 98 مليون جنيه.
 
وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 937 بيان جمركى بقيمة إجمالية  183 مليون جنيه. 
 
كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 13 مليون جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 29 مليون جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليون جنيه.
 
وخلال شهر أكتوبر 2019 أيضاً، بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 158 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 65 مليون جنيه.
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليون جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 8 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 11 مليون جنيه .
 
كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 43 ألف و 564 جنيها وإجمالى إيرادات محصلة لدفاتر سيارات المنطقة الحرة 100 ألف جنيه، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 553 مليون وجنيه.
 
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 56 مليون جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 96 مليون جنيه.
 
ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 152 مليون جنيه.
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