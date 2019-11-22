الإفتاء تجيب على حكم جمع الصلاة للضرورة

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، قائلا: "هل يجوز الجمع بين صلاتين لوجود ظروف تحول دون الصلاة في وقتها.





ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، عبر مقطع فيديو عبر "اليوتيوب"، أنه يجوز جمع الصلاة في حالة المشقة الشديدة، والتي لا يستطيع معها الفرد أداء الصلاة في وقتها، مستدلا يحديث عبدالله بن عباس أن الرسول جمع بين صلاتين في غير مطر أو سفر.



