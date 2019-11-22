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الإفتاء تجيب على حكم جمع الصلاة للضرورة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، قائلا: "هل يجوز الجمع بين صلاتين لوجود ظروف تحول دون الصلاة في وقتها.

ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، عبر مقطع فيديو عبر "اليوتيوب"، أنه يجوز جمع الصلاة في حالة المشقة الشديدة، والتي لا يستطيع معها الفرد أداء الصلاة في وقتها، مستدلا يحديث عبدالله بن عباس أن الرسول جمع بين صلاتين في غير مطر أو سفر.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون جمع الصلوات سلوك مستمر، حيث لا يحدث إلا في الضرورة، معقبا: "منعملش كده غير لو في مشقة شديدة، أو يكون الشخص راكب ومش هيقدر ينزل عشان يصلي".
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