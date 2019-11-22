Advertisements
آخر تعليق من علاء مبارك بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:22 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء كاذبة بشأن وفاة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يخرج محامي العائلة فريد الديب لينفي الخبر.
وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الحالة الصحية لسوزان مبارك في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، أمس الخميس، قبل 20 ساعة بالتحديد، قائلاً: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله أن يتم شفائها على خير وان تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".
ونفى فريد الديب، ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاتها مشيرا إلى أن حالتها الصحية في تحسن مستمر.
Advertisements