الألماني مابيهزرش.. أوبل جراند لاند الأفضل والأقل سعرًا في قطع الغيار والصيانة

حطمت السيارة الألمانية الشهيرة أوبل جراند لاند كافة المعتقدات القديمة العالقة في أذهان البعض عن إرتفاع أسعار صيانة السيارات الألمانية ، فجاءت " جراند لاند " بسعر أقل من المنافسين و قطع غيار أقوى وأقل تكلفة من المنافسين وأسعار صيانة لا مثيل لها.









ليس هذا فقط ما قدمته أوبل جراند لاند لعملائها ، بل عملت من خلال وكيلها "المنصور للسيارات " على تقديم ضمان 6 شهور على قطع الغيار وأيضا تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد.









وأثبتت المنصور للسيارات من خلال تقديمها للسيارة الـ "SUV" الرائعة جراند لاند أن عملائها دوما في المقدمة ، فقد عملت على تقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة بأسعار أقل من المنافسين بالإضافة إلى تقديم السيارة بسعر منافس .



