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الألماني مابيهزرش.. أوبل جراند لاند الأفضل والأقل سعرًا في قطع الغيار والصيانة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:31 م
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أوبل جراند لاند
أوبل جراند لاند
وكالات
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حطمت السيارة الألمانية الشهيرة أوبل جراند لاند كافة المعتقدات القديمة العالقة في أذهان البعض عن إرتفاع أسعار صيانة السيارات الألمانية ، فجاءت " جراند لاند " بسعر أقل من المنافسين و قطع غيار أقوى وأقل تكلفة من المنافسين وأسعار صيانة لا مثيل لها. 


ليس هذا فقط ما قدمته أوبل جراند لاند لعملائها ، بل عملت من خلال وكيلها "المنصور للسيارات " على تقديم ضمان 6 شهور على قطع الغيار وأيضا تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد.


وأثبتت المنصور للسيارات من خلال تقديمها للسيارة الـ "SUV" الرائعة جراند لاند أن عملائها دوما في المقدمة ، فقد عملت على تقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة بأسعار أقل من المنافسين بالإضافة إلى تقديم السيارة بسعر منافس .

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