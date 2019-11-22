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مصر وكوت ديفوار.. كيفية مشاهدة مباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة اليوم الجمعة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد الصو
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يُسدل اليوم الجمعة الستار على فعاليات بطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد لقب البطولة وفرصة المشاركة في بطولة أوليمبياد طوكيو 2020.


وتُقام مباراتين في ختام البطولة، حيث يلتقي منتخب غانا نظيره جنوب إفريقيا، على تحديد المركزين الثالث والرابع وحصد البطاقة الأخيرة للصعود إلى الأوليمبياد.


فيما تُختتم البطولة بحفل غنائي للمطرب المصري تامر حسني، قبل إنطلاق مباراة المنتخب الوطني نظيره الإيفواري، في نهائي البطولة.


وضمن الثنائي المُتنافس على حصد ذهب لقب الكان، الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث تنص لوائح البطولة على صعود أول ثلاث منتخبات للأوليمبياد.


وتقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار، في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة، حيث يسعى الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الصعود لأولبمبياد طوكيو 2020.


"القنوات الناقلة لنهائي الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية تحت 23 عاما"

وأعلنت مجموعة قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS عن إذاعة مباراة النهائي بين مصر وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وغانا على تحديد المركزين الثالث والرابع.


وحصلت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، على بث إذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بشكل حصري عبر قنواتها الأرضية.


وكانت تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، نقلت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للكبار والتي أقيمت بالقاهرة يونيو الماضي، والتي توج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنغالي، للمرة الثانية في تاريخه.


"كيفية استقبال قنوات تايم سبورتس الأرضية".

كيف تشاهد نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا؟

يمكنك متابعة نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن طريق تثبيت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS بدون تشويش بالطرق الآتية:


أولا..إذا كانت شاشة التلفاز تدعم تقنية البث الأرضي الرقمي:


1- قم بثبيت إريال التلفاز ووجهه ناحية محطة الإرسال.

2- يتم توصيل الكابل بالإريال في المكان المخصص في التلفاز.

3- ابحث عن الإرسال الرقمي الأرضي.

4- عند العثور عليها، قم بحفظها فوراً.


ثانيا..إذا كانت شاشة التلفاز غير مدعومة بتقنية البث الأرضي الرقمي:

سوف تحتاج إلى جهاز استقبال بث القناة الأرضية ومشاهدتها.

يمكنك تتبع الخطوات السابقة، ولكن قم بتوصيل الكابل في جهاز الاستقبال.

قم بتوصيل كابل جهاز الاستقبال بالتلفاز، ثم ابحث عن القناة وبعد ذلك حفظها.


"تردد قنوات تايم سبورتس TIME SPORTS"

القمر: نايل سات

التردد: 11449 - أفقي (H)

معدل الترميز: 27500- 5/6

الجودة: SD


واحتل منتخب مصر الأوليمي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، المركز الأول بمجموعته الأولى والتي ضمت كل من "مالي، وغانا والكاميرون بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، قبل أن يطيح بنظيره الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة.


وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي الأمم الإفريقية، مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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