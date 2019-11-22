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الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:26 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، على حضور فعاليات سباق "فورمولا إي" التي انطلقت فعالياتها، في الدرعية.

وانطلق موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.

ويعتبر السباق أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لرياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، وذلك بمشاركة 12 فريقًا مع ظهور مرسيدس وبورش لأول مرة، وسيتنافسون وسط توقعات بحضور جمهور كبير.

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن ثقته بأن يحصد سباق فورمولا إي الدرعية مزيدًا من التألق بالاستناد إلى النجاحات اللافتة التي حصدها خلال العام الماضي، وقال: نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية، وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزا، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للسعودية، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة.

ويتطلع السائق الفرنسي جان إريك فيرن المتوج مرتين ببطولة العالم، إلى كتابة التاريخ في عالم سباقات السيارات من خلال إضافة اللقب الثالث إلى سجله المتميز.

ومن المتوقع أن يواجه فيرن منافسة قوية من متسابقين آخرين يتطلعون أيضًا لحصد اللقب، ومن بينهم السائق الألماني ماكس جونثر من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت"، الذي سجل أسرع وقت ضمن جولة اختبارات ما قبل الموسم بمدينة فالنسيا. 

وشهدت فورمولا إي أقوى مُنافسة على الإطلاق مع انضمام 21 سيارة اجتازت خط النهاية بفارق ثوانٍ معدودة عن بعضها بعضًا.

الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
الأمير محمد بن سلمان يشارك في "فورمولا إي" بالدرعية
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الكلمات المفتاحية

ولي العهد موسم الدرعية فورملا إي المملكة السعودية

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