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القبض على أجنبيين من أصول إفريقية بصدد تزييف العملات في المرازقة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:15 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، ليلة أمس الخميس 21 نوفمبر 2019، على إثر عملية مداهمة لمنزل بمنطقة المرازقة من ولاية نابل، من إلقاء القبض على عنصرين من أصول إفريقية بصدد تزييف العملات الأجنبية والتونسية.

وأوضح مصدر أمني لـ(وات)، بأن عملية المداهمة جاءت على إثر معطيات إستخباراتية بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بنابل، تفيد بوجود عناصر أجنبية تتحرك بين نابل وزغوان، وتنشط في تزييف العملة، ليتم على إثرها تكثيف الجهود للكشف عن هذه العناصر وتعقّبهم.

وقد تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان، من تحديد المنزل الذي يقيمان فيه ومداهمته، والعثور بداخله على مواد مختلفة تستعمل في تزييف العملة، إلى جانب أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 دولار و100 أورو و20 دينارا تونسية و10 دنانير ليبية، تم حجزها مع بقية المواد والمعدات وإيقاف المتهمين على ذمة البحث والتحقيق.
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