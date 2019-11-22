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وزير الداخلية الإماراتي وولي عهد البحرين يصلان الرياض

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:19 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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وصل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الجمعة، إلى الرياض؛ لحضور سباق الفورميلا والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقبال سيف بن زايد في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما كان في استقبال ولي عهد البحرين في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب من المراسم الملكية.

وتنطلق اليوم الجمعة أولى الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية، من خلال "سباق الفورمولا إي"، الذي يقام على ميدان حلبة الدرعية وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نجوم كبار في مجال السباقات.

ويعتبر السباق أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لرياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، وذلك بمشاركة 12 فريقًا مع ظهور مرسيدس وبورش لأول مرة، وسيتنافسون وسط توقعات بحضور جمهور كبير.

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن ثقته بأن يحصد سباق فورمولا إي الدرعية مزيدًا من التألق بالاستناد إلى النجاحات اللافتة التي حصدها خلال العام الماضي، وقال: نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية، وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزا، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للسعودية، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة.

ويتطلع السائق الفرنسي جان إريك فيرن المتوج مرتين ببطولة العالم، إلى كتابة التاريخ في عالم سباقات السيارات من خلال إضافة اللقب الثالث إلى سجله المتميز. 

ومن المتوقع أن يواجه فيرن منافسة قوية من متسابقين آخرين يتطلعون أيضًا لحصد اللقب، ومن بينهم السائق الألماني ماكس جونثر من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت"، الذي سجل أسرع وقت ضمن جولة اختبارات ما قبل الموسم بمدينة فالنسيا، حيث شهدت فورمولا إي أقوى مُنافسة على الإطلاق مع انضمام 21 سيارة اجتازت خط النهاية بفارق ثوانٍ معدودة عن بعضها بعضًا.

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الكلمات المفتاحية

ولي عهد البحرين وزير الداخلية موسم الدرعية المملكة السعودية الامارات

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