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ليلى علوي لـ"شريف عرفة": تكريمك ليا ولعادل إمام ويسرا ووحيد حامد.. "انت مخرج بيخاف على المنتج"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:17 م
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شريف عرفة
شريف عرفة
يارا أحمد
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أكدت الفنانة ليلي علوي، أن المخرج شريف عرفة كان يخشي عليها في أدق تفاصيل الإنتاج عند انتاجها فيلم "المهلبية" وكان بعد "سمع هس" واعتبرته من أهم الأفلام في السينما المصرية.

وأضافت خلال حضورها مهرجان "القاهرة السينمائي"، أن تكريم المخرج شريف عرفة تكريم لوحيد حامد، وجميع النجوم الذين قاموا بالعمل معه منهم عادل إمام ويسرا.

وتابعت علوي أنه مخرج يحب تفاصيل الفنان ويخشي علي المنتج ولا يتكرر كثيرا وطالبته بحكي ذكرياته مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وبدأت اليوم ثالث أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي
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