محافظة سوهاج: زراعة أشجار وتجميل بالقرى والمراكز (صور)

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج استمرار أعمال التجميل بالقرى والمراكز، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بالارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأوضح عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم زراعة 200 شجرة بالمدينة وقراها، ورفع 125 طن من التراكمات خلال حملات نظافة مكبرة شملت شوارع " الجمهورية، التحرير، البحر الأعظم، وبور سعيد، وطريقي المواجد، والكسرة وحتي الحرجة بالقرعان، وطريق الغابات الرئيسي، وطريق الشيخ مرزوق يعقوب"، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لقرية برديس استهدفت طريق الساحل قبلي في حملة مكبرة أسفرت عن رفع 50 طن من القمامة والمخلفات.





وأضاف أنه شنت حملات نظافة على شوارع "الجمهورية، والبحر الأعظم، والمنشية، وبنك مصر القديم"، وأسفرت عن رفع 30 طن من القمامة، بالإضافة إلى رفع 40 طن أخرى في حملة مكبرة على شوارع "موقف نجع حمادي، ومدرسة الصنايع بنين، والنادي الرياضي، والتحرير"، فضلًا عن رفع 120 طن مخلفات صلبة بالطرق والشوراع التابعة لمجلس قروي برديس.





وقال أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج إنه نفذت حملات نظافة في 10 شوارع فرعية ورئيسية بالحي، أسفرت عن رفع 5 طن من القمامة والأتربة، مشيرًا إلى رفع الإشغالات بشوارع (الإمام مالك- الإمام الشافعى من التحرير - ترعة باجا الغربى - نصر الدين طوبار - إبراهيم حافظ - عبدالرحمن بن عوف - سيدنا الحسين من النبوى المهندس).





وذكرت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه نفذت حملات للنظافة بمنطقة الحويتي، أسفرت عن رفع 5 طن من المخلفات، مشيرة إلى إستمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع الحي من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.





وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه الوحدة المحلية تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لافتًا الى تركيب 1200 كشاف ليد جديد موزعين على المدينة والقرى التابعة، والطريق الغربي بين الترعتين، مشيرًا إلى تركيب 40 كشاف بقرى " مشطا، وسلامون، والرياينة، والمدمر، وأم دومة"، بالإضافة إلى 650 كشاف ليد سيتم تركيبهم.





ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى رفع 40 طن قمامة في حملات نظافة مكبرة بجميع قطاعات المدينة والقرى، مشيرًا إلى نظافة وكنس شوارع المدينة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات بسيارة المكبس، وتميهد الطرق ورفع مخلفات تطهير الترع بنطاق مجلس قروي البطاخ، فضلا عن صيانة أعمدة الإنارة في شوارع قرى " البطاخ، وبناويط، وشندويل، وأولاد إسماعيل، والغريزات".



