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حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:07 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 21 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.
- حجز 21000 بيضة بولاية نابل.
- حجز 800 كلغ من البطاطا بولاية جندوبة.
- حجز 2285 قطعة ملابس مستعملة و105 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر و24 كرسي و48 قطعة "كايك" مجهولة المصدر و18 آلة وزن بولاية صفاقس.
- حجز 2650 علبة سجائر تونسية الصنع و70 لتر من زيت الزيتون معلبة في أوعية غير صحية بولاية بن عروس.
- حجز 190 كلغ من الخضر و240 قطعة جبن و200 علبة عصير و50 قطعة "كايك" و150 قطعة شكلاطة بولاية القيروان.
- حجز 53.3 كلغ من الخضر والغلال بولاية سوسة.
- حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.
- حجز 52 علبة عصير و189 علبة بسكويت مجهولة المصدر بولاية سليانة.
- حجز 50 كرسي بولاية قابس.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 175 عملية حجز.
- تحرير 30 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 20 شخصا مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.
- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 98 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- تنفيذ 110 قرار بلدي مختلف.
في المجال الصحي:
- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 216 مخالفة صحية.
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