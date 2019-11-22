حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 21 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:

- حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز 21000 بيضة بولاية نابل.

- حجز 800 كلغ من البطاطا بولاية جندوبة.

- حجز 2285 قطعة ملابس مستعملة و105 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر و24 كرسي و48 قطعة "كايك" مجهولة المصدر و18 آلة وزن بولاية صفاقس.

- حجز 2650 علبة سجائر تونسية الصنع و70 لتر من زيت الزيتون معلبة في أوعية غير صحية بولاية بن عروس.

- حجز 190 كلغ من الخضر و240 قطعة جبن و200 علبة عصير و50 قطعة "كايك" و150 قطعة شكلاطة بولاية القيروان.

- حجز 53.3 كلغ من الخضر والغلال بولاية سوسة.

- حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.

- حجز 52 علبة عصير و189 علبة بسكويت مجهولة المصدر بولاية سليانة.

- حجز 50 كرسي بولاية قابس.









في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 175 عملية حجز.





- تحرير 30 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 20 شخصا مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 98 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- تنفيذ 110 قرار بلدي مختلف.









في المجال الصحي:





- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 216 مخالفة صحية.