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حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:07 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 21 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:

- حجز حمولة 03 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز 21000 بيضة بولاية نابل.

- حجز 800 كلغ من البطاطا بولاية جندوبة.

- حجز 2285 قطعة ملابس مستعملة و105 لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر و24 كرسي و48 قطعة "كايك" مجهولة المصدر و18 آلة وزن بولاية صفاقس.

- حجز 2650 علبة سجائر تونسية الصنع و70 لتر من زيت الزيتون معلبة في أوعية غير صحية بولاية بن عروس.

- حجز 190 كلغ من الخضر و240 قطعة جبن و200 علبة عصير و50 قطعة "كايك" و150 قطعة شكلاطة بولاية القيروان.

- حجز 53.3 كلغ من الخضر والغلال بولاية سوسة.

- حجز 15 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.

- حجز 52 علبة عصير و189 علبة بسكويت مجهولة المصدر بولاية سليانة.

- حجز 50 كرسي بولاية قابس.

 

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 175 عملية حجز.

- تحرير 30 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 20 شخصا مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 98 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- تنفيذ 110 قرار بلدي مختلف.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 216 مخالفة صحية.
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