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كورة أون لاين - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر STAR EGY كورة لايف جول مصر الآن يوتيوب بلس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مع نظيره منتخب كوت ديفوار، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، فيما يواجه منتخب غانا، نظيره الجنوب إفريقي في الرابعة والنصف عصرا على ستاد القاهرة أيضا.

 

وستنقل قنوات تايم سبورت الأرضي المباراة مباشرة وbeIN SPORTS HD 10 على شاشتها في أنحاء العالم، بالإضافة إلى مباراة غانا وجنوب إفريقيا.

 

مشوار الفراعنة وأفيال كوت ديفوار في البطولة

 

تأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

 

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز على غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

 

في المقابل، وصل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح، 3/2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

 

وبدأ المنتخب الإيفواري مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا بهدف دون رد، وتفوق بالنتيجة نفسها على منتخب زامبيا؛ فيما خسر من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتصدر المجموعة، برصيد "6" نقاط، ليحجز بعد ذلك بطاقة العبور للمباراة النهائية، بالفوز على المنتخب الغاني في نصف النهائي، وفي الوقت نفسه ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

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