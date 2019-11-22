ليلى علوي وشريف منير وعمرو عرفة في ندوة شريف عرفة ضمن "القاهرة السينمائي"

تواجد عدد كبير من الفنانين وصناع السينما لدعم المخرج شريف عرفة، وذلك خلال ندوته المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية في المسرح المكشوف.



وحضر حتي الآن الفنانة ليلي علوي والفنان شريف منير والمخرج عمرو عرفة شقيقه والندوة يديرها الناقد طارق الشناوي والمنتج محمد حفظي.



وبدأت اليوم ثالث أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي