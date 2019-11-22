Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلى علوي وشريف منير وعمرو عرفة في ندوة شريف عرفة ضمن "القاهرة السينمائي"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:06 م
Advertisements
شريف عرفة
شريف عرفة
يارا أحمد - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تواجد عدد كبير من الفنانين وصناع السينما لدعم المخرج شريف عرفة، وذلك خلال ندوته المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية في المسرح المكشوف.

وحضر حتي الآن الفنانة ليلي علوي والفنان شريف منير والمخرج عمرو عرفة شقيقه والندوة يديرها الناقد طارق الشناوي والمنتج محمد حفظي.

وبدأت اليوم ثالث أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مهرجان القاهرة السينماءي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينماء سينما رزق الله دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 6 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.. بوسي شلبي ويوسف عثمان أول الحضور (صور)

أحمد مجدي وطارق الشناوي على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

شاهد.. إطلاله ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالأسود والذهبي .. ليلى علوي وبسمة تخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

ليلي علوي ..سعيده بإهداء هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي لروح شريف رزق الله

مريم حسن تخطف الأنظار ولقاء الخميسي بالاخضر في افتتاح "القاهرة السينمائي" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

02:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status