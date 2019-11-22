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أمن حمام الأنف يقبض على قاتل مفتش عنه لفائدة منظمة الإنتربول فرنسا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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بناء على معلومات، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2019، من إلقاء القبض على شخص عمره 35 سنة بجهة حمام الأنف من ولاية بنعروس.

ويعتبر الشخص المذكور، محل تفتيش لفائدة منظمة الإنتربول فرنسا، من أجل تورطه في قضايا قتل ثلاثة أشخاص بواسطة سلاح ناري نوع "كلاشينكوف"، على خلفية تصفية حسابات بين عصابات تجارة المخدرات.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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