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قائمة طنطا لمواجهة الجيش غدا بالدوري المصري

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا علي قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، في المبارة المقرر لها غدا السبت في الثانية والنصف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للجولة الرابعة.

وشهدت القائمة انضمام 20 لاعبا كالتالي:-

إسلام طارق، محمد فتحى، محمود مسعود، محمد العشرى، محمد الشازلى، محمد فوزى، ايهاب سمير، حسام غالى، محمود كابونجا، تاديو لوانجا، احمد الشناوى، احمد قطاوى، عبد الرحمن الدح، احمد الالفى، احمد فهمى، ميدو جمال، اسلام فؤاد، ماريو برنارد، محمد ماجد اونش، الحسن ضيوف.

شارك طنطا في فترة التوقف ب 4 ماتشات ودية ضد الحرس مباراتين تعادل فيهما، ومع المقاولون وتعادل سلبيا، وأمام المصري وخسر بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل طنطا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 17 برصيد نقطتين.

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