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شريف عرفة خلال ندوته في مهرجان " القاهرة السينمائي": "الممر مش إنتاج الدولة"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:58 م
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يارا احمد - تصوير: عبير أحمد
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نفي المخرج شريف عرفة، ماتردد مؤخرا حول أن الدولة هي التي أنتجت فيلم "الممر"، ولكنه طالب الدولة بتسهيل التصريحات.

وأضاف "شريف" خلال ندوته المقامة حاليا بمهرجان "القاهرة السينمائي": "الممر مش انتاج الدولة مضي علينا اننا نعتمد علي الدولة اللي لازم الدولة تعمله احنا والمنتجين المصريين قادرين علي الصناعة والسينما المصرية بتشتغل علي الله برة في حاجة اسمها شركات التوزيع هنا مفيش الكلام ده الحاجة الوحيدة التوزيع الخارجي هتبقي كده وعمرها ما هتغطي تكلفة الفيلم والمنتجين المصريين بيغامروا".

وتابع كلامه قائلا: "دعم الدولة في تسهيل دخول المعدات وإجراءات في التصاريح عايزين نشيل المسئولية ومن أنصار تسهيل الإجراءات وعدم تحميل عبء".

وبدأت اليوم ثالث أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي
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