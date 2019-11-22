موعد منتخب مصر وكوت ديفوار الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتشكيل المتوقع.. تردد قناة تايم سبورت المجانية





يلعب منتخب مصر الأولمبي مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 ضد منتخب كوت ديفوار، وذلك بعد أن ضمن المنتخب المصري الأولمبي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بشكل رسمي، ونستعرض معكم فيما يلي موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار وتردد قناة تايم سبورت المجانية.









موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار الأولمبي





على ملعب استاد القاهرة الدولي، ستقام مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 في تمام الساعة الـ 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:00 بتوقيت الإمارات، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار الأوليمبي





تذيع قناة بين سبورت اتش دي 10 " beIN Sports HD 10 " بث مباشر لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار الأوليمبي في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويمكنك الاستمتاع بالمباراة على قناة تايم سبورت البث الأرضي، وفيما يلي نسعرض معكم تردد قناة TIME SPORTS لمشاهدة مباراة منتخب مصر الأوليمبي و كوت ديفوار.





تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار





تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الفضائي

استقبل قناة تايم سبورت TIME SPORTS الرياضية المصرية عبر البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات"، عبر التردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6).

تردد قناة تيم سبورت TIME SPORTS البث الأرضي

قناة تيم سبورت متاحة بدقة عالية على البث الأرضي لأجهزة التليفزيون عبر تردد UHF 32، ويحتاج استقبال القناة على التليفزيون الأرضي "إريال عادي"، ثم تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.





وتجدر الإشارة إلى أن القناة تيم سبورت TIME SPORTS المصرية تنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في مصر حاليًا وتستمر حتي نهايتها اليوم 22 نوفمبر 2019، لتكون فرصة رائعة للجمهور المصري لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبي نهائي البطولة الإفريقية ضد منتخب كوت ديفوار.





تشكيل منتخب مصر الاولمبي قبل المباراة





حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح

وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد



