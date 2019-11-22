"بشعر أصفر".. أمينة خليل على البوستر الدعائي لفيلم "لص بغداد"





نشر المخرج أحمد خالد موسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة البوستر الدعائي للفنانة أمينة خليل بطلة فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد".



حيث ظهرت أمينة خليل على البوستر بإطلالة جديدة لها، تميزت بلون شعر أصفر مميز، وماكياج بازر أظهرها بشكل مختلف، حيث ارتدت بنطلون مصنوع من الجلد، وبلوزة شيفون، وجونتي يد من الجلد، وساعة يد فضيه، مما جعل البوستر الدعائي لها تتميز بالتشويق ويعبر عن شخصيتها بالعمل السينمائي الجديد.





فيلم لص بغداد



ينتمي فيلم لص بغداد لنوعية الأفلام الكوميدي الأكشن، تدور أحداثه في قالب من الأكشن المثير والمشوق، حول مجموعة من الأشخاص يبحثون عن كنز مفقود، ويتم سردها بشكل كوميدي ممزوج بالأكشن.



فيلم لص بغداد من إخراج أحمد خالد موسي، ومن تأليف السيناريست تامر إبراهيم، من أحمد بدوي، يشارك في بطولته أمحمد إمام، أحمد العوضي، مينة خليل، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن.



يحل كل من النجوم صلاح عبدالله، أحمد رزق، علي ربيع كضيوف شرف خلال الأحداث.



مسلسل "قابيل"



شاركت النحم. أمينة خليل في دراما رمضان "2019" بالمسلسل الأكشن قابيل، ودارت أحداثه حول وقوع سلسلة من جرائم القتل التي ينفذها شخص اسمه قابيل، ويتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يثير الرعب ويبدأ رجال الداخلية في البحث عن القاتل.



مسلسل قابل بطولة محمد فراج، محمد ممدوح أمينة خليل، علي الطيب، روزلين البيه، نهى عابدين، خالد كمال، علي قاسم، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل،حسني شتا.



المسلسل من إخراج كريم الشناوي، من تأليف أشرف نصر، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفي صقر.

