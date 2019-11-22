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تعرف على ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقام غداً السبت مباريات دوري القسم الثالث، في جميع المجموعات، والتي منتظر أن تشهد صراع ساحن على المنافسة للصعود إلى دوري الممتاز "ب".


ويقدم "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات القسم الثالث :

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مركز شباب ناصر ملوي 12 نقاط
2- أسمنت أسيوط 9 نقاط
3- ابوتيج 9 نقاط
4- نادي ملوي 9 نقاط
5- مركز شباب القيس 9 نقاط
6- ناصر الفكرية 8 نقاط
7- القوصية 8 نقاط
8- الوليدية 7نقاط
9- مركز شباب سمالوط 7 نقاط
10- بني مزار 7 نقاط
11- الهنداو 6 نقاط
12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الواسطى 9 نقاط
2- مطارطارس 8 نقاط
3- عاملين غارب 8 نقاط
4- رأس غارب 8 نقاط
5- اطسا 8 نقاط
6- مركز شباب الفيوم 7
7- ناصر بنى سويف 5 نقاط
8 - شباب ببا 5 نقاط
9- شباب سنورس 5 نقاط
10- ابو كساة 4 نقاط
11- سمسطا 4 نقاط
12- إبشواى 3 نقاط
13 - طامية نقطتين

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الاتصالات 15 نقطة
2- الدخان 13 نقطة
3- جولدي 13 نقطة
4- حلوان العام 12 نقطة
5- أبو النمرس 10 نقاط
6- القومي 10 نقاط
7- أكتوبر 8 نقاط
8- جينيس 7 نقاط
9- الصف 7 نقاط
10- بشتيل 6 نقاط
11- الصيد 5 نقاط
12- المعادي 5 نقاط
13- البدرشين 3 نقاط
14- العياط نقطتين

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 16 نقطة
2- الشمس 14 نقطة
3- الغابه 14 نقطة
4- بطا 13 نقطة
5- ألماظة 12 نقطة
6- الشرطة 12 نقطة
7- مصر للتأمين 10 نقاط
8- المرج 10 نقاط
9- الأميرية 9نقاط
10- بهتيم 9 نقاط
11- البلاستيك 8 نقاط
12- بنها 8 نقاط
13- طوخ 8 نقاط
14- العبور 6 نقاط
15- سراى القبة 3 نقاط

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 16 نقطة
2- النوبة 13 نقطة
3- بورفؤاد 12 نقطة
4- سماد السويس 12 نقطة
5- كهرباء الاسماعيلية 10 نقاط
6- غزل دمياط 9 نقاط
7- دمياط 8 نقاط
8- بلدية الاسماعيلية 7 نقاط
9- ميت الخولي 7 نقاط
10- الشهداء 6 نقاط
11- ابو شحاته 4 نقاط
12- رأس البر 3 نقاط
13- ابو صوير 3 نقاط
14- غزل السويس نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 14 نقطة
2-سمنود 14نقطة
3-كفر الشيخ 13 نقطة
٤-سبورتنج كاسل 12 نقطة
5--الزعفران 12 نقطة
٦- الحامول 10 نقاط
٧-عثماثون 9 نقاط
8- بلطيم ٦ نقاط
٩-شباس الشهداء 6 نقاط
10- مطوبس 5 نقاط
11-إتحاد بسيون 5 نقاط
12 -شباب الحنفي 4 نقاط
13 - دسوق 4 نقاط
14 - سيدي سالم نقطتين

المجموعة التاسعة

1- شربين 13نقطة
2- بنى عبيد 13 نقطة
3- شيكو 12نقطة
4- بلقاس 10نقاط
5- نبروه 9 نقاط
6- ميجاسبورت 9 نقاط
7- شبان بدواى 9 نقاط
8- شباب الأمير 7 نقاط
9- السنبلاوين 5 نقاط
10- عمال المنصورة 5 نقاط
11- مياه الدقهلية 5 نقاط
12- المطرية 3 نقاط
13- كهرباء طلخا نقطتين
14- إتحاد المنزلة نقطتين
15- منية سمنود نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة العاشرة

1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة
2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة
3- سرس الليان: 12 نقطة
4- ميــت خاقان: 9 نقاط
5- الشرقية: 8 نقاط
6- غزل شبين: 7 نقاط
7- ميت خلف: 7 نقاط
8- فاقــوس: 6 نقاط
9- عرب الرمل: 6 نقاط
10- بلبيس: 5 نقاط
11- أبو كبير: 5 نقاط
12- ديرب نجم: 4 نقاط
13- دقادوس: 3 نقاط
14- شباب أبو حماد: نقطتين

ترتيب المجموعة الحادية عشر
1- بدر 15نقطة
2- سبورتنج 11 نقطة
3- الترام 11 نقطة
4- شباب كوم حمادة9 نقاط
5- نادي رشيد 8 نقاط
6- مياه البحيرة 7 نقاط
7- المعمورة 7 نقاط
8-كفربولين 7 نقاط
9- ايتاي البارود7 نقاط
10-حوش عيسي 6 نقاط
11- اسكندرية للبترول6 نقاط
12- العبور 6نقاط
13- غزل كفرالداور 5 نقاط
14- نهضة العامرية 5 نقاط
15- كوم حمادة 3 نقاط
16- مركزشباب القباري نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثانية عشر :

1- الجزيرة 7 نقاط
2- الهلال 7 نقاط
3- المصري 7 نقاط
4- شباب الضبعة 5 نقاط
5- مطروح 4 نقاط
6- الهلال 4 نقاط
7- الحرية 3 نقاط
7- برج العرب نقطة
8- الشرطة نقطة
9- م. شباب الحمام صفر

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