تعرف على ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث



تقام غداً السبت مباريات دوري القسم الثالث، في جميع المجموعات، والتي منتظر أن تشهد صراع ساحن على المنافسة للصعود إلى دوري الممتاز "ب".





ويقدم "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات القسم الثالث :



ترتيب المجموعة الثالثة



1- مركز شباب ناصر ملوي 12 نقاط

2- أسمنت أسيوط 9 نقاط

3- ابوتيج 9 نقاط

4- نادي ملوي 9 نقاط

5- مركز شباب القيس 9 نقاط

6- ناصر الفكرية 8 نقاط

7- القوصية 8 نقاط

8- الوليدية 7نقاط

9- مركز شباب سمالوط 7 نقاط

10- بني مزار 7 نقاط

11- الهنداو 6 نقاط

12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط



ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 9 نقاط

2- مطارطارس 8 نقاط

3- عاملين غارب 8 نقاط

4- رأس غارب 8 نقاط

5- اطسا 8 نقاط

6- مركز شباب الفيوم 7

7- ناصر بنى سويف 5 نقاط

8 - شباب ببا 5 نقاط

9- شباب سنورس 5 نقاط

10- ابو كساة 4 نقاط

11- سمسطا 4 نقاط

12- إبشواى 3 نقاط

13 - طامية نقطتين



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الاتصالات 15 نقطة

2- الدخان 13 نقطة

3- جولدي 13 نقطة

4- حلوان العام 12 نقطة

5- أبو النمرس 10 نقاط

6- القومي 10 نقاط

7- أكتوبر 8 نقاط

8- جينيس 7 نقاط

9- الصف 7 نقاط

10- بشتيل 6 نقاط

11- الصيد 5 نقاط

12- المعادي 5 نقاط

13- البدرشين 3 نقاط

14- العياط نقطتين



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة 16 نقطة

2- الشمس 14 نقطة

3- الغابه 14 نقطة

4- بطا 13 نقطة

5- ألماظة 12 نقطة

6- الشرطة 12 نقطة

7- مصر للتأمين 10 نقاط

8- المرج 10 نقاط

9- الأميرية 9نقاط

10- بهتيم 9 نقاط

11- البلاستيك 8 نقاط

12- بنها 8 نقاط

13- طوخ 8 نقاط

14- العبور 6 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط



ترتيب المجموعة السابعة



1- بورتو 16 نقطة

2- النوبة 13 نقطة

3- بورفؤاد 12 نقطة

4- سماد السويس 12 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 10 نقاط

6- غزل دمياط 9 نقاط

7- دمياط 8 نقاط

8- بلدية الاسماعيلية 7 نقاط

9- ميت الخولي 7 نقاط

10- الشهداء 6 نقاط

11- ابو شحاته 4 نقاط

12- رأس البر 3 نقاط

13- ابو صوير 3 نقاط

14- غزل السويس نقطة واحدة



ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 14 نقطة

2-سمنود 14نقطة

3-كفر الشيخ 13 نقطة

٤-سبورتنج كاسل 12 نقطة

5--الزعفران 12 نقطة

٦- الحامول 10 نقاط

٧-عثماثون 9 نقاط

8- بلطيم ٦ نقاط

٩-شباس الشهداء 6 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11-إتحاد بسيون 5 نقاط

12 -شباب الحنفي 4 نقاط

13 - دسوق 4 نقاط

14 - سيدي سالم نقطتين



المجموعة التاسعة



1- شربين 13نقطة

2- بنى عبيد 13 نقطة

3- شيكو 12نقطة

4- بلقاس 10نقاط

5- نبروه 9 نقاط

6- ميجاسبورت 9 نقاط

7- شبان بدواى 9 نقاط

8- شباب الأمير 7 نقاط

9- السنبلاوين 5 نقاط

10- عمال المنصورة 5 نقاط

11- مياه الدقهلية 5 نقاط

12- المطرية 3 نقاط

13- كهرباء طلخا نقطتين

14- إتحاد المنزلة نقطتين

15- منية سمنود نقطة وحيدة



ترتيب المجموعة العاشرة



1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة

2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة

3- سرس الليان: 12 نقطة

4- ميــت خاقان: 9 نقاط

5- الشرقية: 8 نقاط

6- غزل شبين: 7 نقاط

7- ميت خلف: 7 نقاط

8- فاقــوس: 6 نقاط

9- عرب الرمل: 6 نقاط

10- بلبيس: 5 نقاط

11- أبو كبير: 5 نقاط

12- ديرب نجم: 4 نقاط

13- دقادوس: 3 نقاط

14- شباب أبو حماد: نقطتين



ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بدر 15نقطة

2- سبورتنج 11 نقطة

3- الترام 11 نقطة

4- شباب كوم حمادة9 نقاط

5- نادي رشيد 8 نقاط

6- مياه البحيرة 7 نقاط

7- المعمورة 7 نقاط

8-كفربولين 7 نقاط

9- ايتاي البارود7 نقاط

10-حوش عيسي 6 نقاط

11- اسكندرية للبترول6 نقاط

12- العبور 6نقاط

13- غزل كفرالداور 5 نقاط

14- نهضة العامرية 5 نقاط

15- كوم حمادة 3 نقاط

16- مركزشباب القباري نقطة وحيدة



ترتيب المجموعة الثانية عشر :



1- الجزيرة 7 نقاط

2- الهلال 7 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- شباب الضبعة 5 نقاط

5- مطروح 4 نقاط

6- الهلال 4 نقاط

7- الحرية 3 نقاط

7- برج العرب نقطة

8- الشرطة نقطة

9- م. شباب الحمام صفر



