حملة إزالة مكبرة على منطقة سوق الجمعة بالإسكندرية (صور)

شن حى غرب الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة بسوق الجمعة، وميدان البورصة، اليوم الجمعة، بقيادة سكرتير عام الحى، المهندسة ابتسام الشافعى، ومدير أشغال الطريق، وذلك لتنظيم البائعين الجائلين وعدم إعاقة الحركة المرورية، وذلك بوجود مفتشي اداراتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.



يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، وفي إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام، وتوجيهات اللواء هشام كمال، وكيل الوزارة رئيس حى غرب، باستمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع، ومازالت حملات الازاله مستمره بنطاق الحى للقضاء على الإشغالات.