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إنشاء فرع دولي لجامعة بنها بالعبور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة علي انشاء فرع دولي لجامعة بنها علي جزء من أرض الجامعة بمدينة العبور، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على الشراكة مع الجامعات المرقومة والمصنفة دوليا وتلبية كافة الاحتياجات التعليمية في ظل الانفتاح علي العالم الخارجي والمنافسة الدولية.

وأشار "السعيد" إلى موافقة المجلس أيضا على رفع مساحة الارض المخصصة للجامعة الاهلية الجارى انشاؤها بالعبور من 20 فدان الي 40 فدان.

كما وافق مجلس جامعة بنها على اعتماد " الشعاريين" المقدميين من لجنة الهوية البصرية برئاسة الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية وجاء الشعار الأول خاص بفرع الجامعة الدولي بالعبور والثاني خاص بجامعة بنها الأهلية بالعبور.
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جامعة بنها العبور أخبار مصر

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