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تسلا تكشف النقاب عن شاحنة بيك آب كهربائية جديدة بتصميم مستقبلي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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Cybertruck
Cybertruck
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كشفت شركة Tesla، أمس الخميس، عن أول شاحنة صغيرة تعمل بنظام البيك آب تبدو وكأنها مركبة مدرعة زاويّة مستقبلية بلون رمادي فاتح ، حيث استهدفت شركة كاليفورنيا قلب أرباح شركات صناعة السيارات في ديترويت.

قال Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، خلال حدث الإطلاق في لوس أنجلوس، إن Cybertruck سيكون سعرها المبدئي 39،900 دولار ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2021.

واضاف "نحن بحاجة إلى طاقة مستدامة الآن، إذا لم يكن لدينا شاحنة صغيرة، فلن نتمكن من حلها، الشاحنات الثلاثة الأكثر مبيعًا في أمريكا هي شاحنات صغيرة، ولحل الطاقة المستدامة، يجب أن تكون لدينا شاحنة صغيرة". 

ووصفت الشاحنة، التي ادعى موسك أنها "لن تخدش"، بأنها تحتوي على نوافذ مصنوعة من الزجاج المدرع، لكن الزجاج تشقق مثل شبكة العنكبوت عندما ضرب مع كرة معدنية أثناء مظاهرة. بدا المسك مندهشًا لكنه لاحظ أن الزجاج لم ينكسر تمامًا.

تراوحت ردود الفعل على تويتر بين الحب والكراهية للمركبة ذات الزاوية الحادة، وقام موقع Musk في وقت سابق بتغريد التصميم متأثرًا جزئيًا بسيارة لوتس إسبريت الرياضية التي تضاعفت كغواصة في فيلم سبعينيات القرن العشرين "The Spy Who Loved Me".


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الكلمات المفتاحية

طاقة مستدامة شركة Tesla سيارة Cybertruck سيارات البيك آب أيلون ماسك Elon Musk

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