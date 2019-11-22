Advertisements
Advertisements
Advertisements

لتقيم "علاقة محرمة مع ابن عمها".. سيدة تقنع زوجها بالسفر بعقد عمل مزور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واقع محكمة الأسره  أشبه بالمباراة بين الزوج والزوجة، حيث يكون فيها الخلع سلاحا للزوجه في مقابل إنذار الطاعة للزوج، وتقف وراء ذلك العديد من القصص التي تعكس ما وصلت إلية الأسرة المصرية.

ومن خلال جولة جريدة الفجر داخل محكمة الأسرة  التي تعج بالمئات من المواطنين وتحوي الآف القصص التي تعكس حالة التصدع داخل البيت المصري وجدنا العديد من دعاوى النشوز وبيت الطاعة والتي يستخدمها بعض الأزواج كحيلة للهروب من النفقة وربما هرباً من مصير الخلع أو وسيلة لترويض وإعادة زوجاتهن بعد عصيانهن وتركهن بيت الزوجية.

ففي القضية التي تحمل رقم ٢٠١٠٠ زوج يبلغ من العمر " ٤٦ " عاماً ويعمل صيدلي قام بتوجيه إنذار بالطاعه ضد زوجته والتي تدعى " ريهام . م "تبلغ من العمر "٣٣ " عاماً والتي تعمل مهندسة ديكور، تزوجت في سن الـ ١٩ عاما سافرت دون علمه خارج البلاد بحجه العمل بإحدى الشركات الخاصة والتي يمتكلها أحد أقربها وهو ابن عمها.

ليكتشف الزوج بعد ذلك أنها لم تسافر للعمل وأنها على علاقة غير شرعية بابن عمها وكان ذلك سبب سفرها معه وقامت بعمل عقد عمل مزور بمساعدة ابن عمها  للسفر خارج البلاد مما حدا بالزوج إلى عمل إنذار طاعة تدهور إلى دعوى نشوز بسبب عدم وصول إنذار الطاعة للزوجة لسفرها في الخارج وخروجها من مسكن الزوجية للعمل بدون إذن شرعي من الزوج.

وقامت الزوجه بالرد على دعوى النشوز التي أقامها زوجها ضدها برفع دعوى طلاق للضرر حولتها إلى دعوى خلع كحيلة منها للهروب من دعوى النشوز التي أقيمت ضدها.

وبالفعل حصلت على الخلع وكسب أيضاً الزوج دعوى النشوز ليصبح هو زوجاً مخلوع وهي زوجه ناشز.
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 5 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعتين

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status