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المفتي يهنئ وزيرة التضامن بمنصبها الأممي الجديد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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المفتي
المفتي
محمود الجلاد
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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارها من قبل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكد أنه يشعر بالفخر بأن دولته تمتلك رموزًا وشخصيات مصرية ودبلوماسية متميزة، كان لها الفضل في أن تجعل لمصر حضورًا مميزًا وتمثيلًا مشرفًا داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخارجها في كافة المحافل والمناسبات الدولية، حيث استطاعت على مر العصور أن تحمي مصالح الوطن وتذود عنه المخاطر والأضرار، وأن تضع مصر في موقع دولي يليق بحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأشاد مفتي الجمهورية - في كلمته اليوم بهذه المناسبة –، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة سياسيًا واجتماعيًا منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو ما تمثل في أن المرأة المصرية سجلت حضورًا إقليميًا ودوليًا متميزًا لعدد كبير من المناصب القيادية.

وأعرب مفتي الجمهورية عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والي، التي تعتبر إضافة مميزة في تاريخ المرأة المصرية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في منصبها الجديد.

الجدير بالذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قرر اختيار الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، ويعد ذلك المرة الأولى فى تاريخ القارة الأفريقية تتولى وزيرة مصرية هذا المنصب الدولي.
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