العناني يستقبل وزير السياحة البيروڤي وتضامن ضد الإتجار بالممتلكات الثقافية

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الأثار أمس في مكتبه بمقر وزارة الآثار بالزمالك، وزير التجارة والخارجية والسياحة بدولة بيرو والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون الأثري بين البلدين.





وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة أنه خلال اللقاء أعرب وزير الأثار عن تضامنه مع الحكومة والشعب البيروڤي في حربه ضد الاتجار غير المشروع في ممتلكاته الثقافية وضرورة سرعة استعادتها إلى بلدها الأم.





كما اتفق الوزيران علي تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري وتدريب الأثريين والمرممين ومحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، الأمر الذي سيتم بحثه تفصيليا مع وزيرة الثقافة ورئيسة الوفد البيروڤي المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي الحضارات القديمة والمقرر انعقاده في مدينة بكين بالصين في الفترة من 27 الي 30 نوفمير الجاري.



