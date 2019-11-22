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النيابة تخاطب "تنفيذ الأحكام" بشأن هارب من حكم بالمؤبد في الموسكي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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خاطبت نيابة الموسكي الجزئية، مباحث تنفيذ الأحكام بشأن هارب من سجن أبو زعبل وعليه حكم بالسجن 13 سنة ومؤبد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي مفادها أن "م. ع"، 38 سنة، مقاول والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 4684 لسنة 2004م السلام "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 5204 لسنة 2012م جنايات السلام " قتل " والمقضي فيها بالسجن المؤبد، 29145 لسنة 2005م السلام " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، 14 لسنة 2007م جنايات السلام " سلاح " والمقضي فيها بالسجن سنة والهارب من سجن أبي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضيتين أرقام 33978 لسنة 2006م جنايات عين شمس " مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، 9165 لسنة 2007م جنايات عين شمس " سلاح ناري" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وأخطرت النيابة التي التحقيقات.
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