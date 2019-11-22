Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس يهنىء غادة والي بمناسبة بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بمناسبة تعيينها مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد صدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل ونص البيان على الآتى: 

يسرنى أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنd بالمخدرات والجريمة، وان توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهور لكم به محليا ودوليا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصرى ونحن اذ نهنىء أنفسنا بهذا النجاح ننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر الذين طالما تفوقوا فى المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقا، متمنين لكم دوام النجاح والصحة.

كان البابا تواضروس الثاني قد عقد اجتماعه الأسبوعي لقداسته بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن غادة والي البابا تواضروس أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غادة والي تجتمع بالمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (صور)

قوة مصر في تكاتفها.. تعرف على ترتيبات قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية وأبرز مهنئين البابا والأقباط

"أنت أقوى من المخدرات" بمنتدى الشباب الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في النمسا

الأمم المتحدة تختار غادة والي لمنصب دولي

مصادر: غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي حتي يناير المقبل

البنك الدولي يقدم التهنئة لغادة والي على المنصب الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

02:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status