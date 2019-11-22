البابا تواضروس يهنىء غادة والي بمناسبة بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة

هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بمناسبة تعيينها مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد صدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل ونص البيان على الآتى:





يسرنى أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنd بالمخدرات والجريمة، وان توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهور لكم به محليا ودوليا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصرى ونحن اذ نهنىء أنفسنا بهذا النجاح ننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر الذين طالما تفوقوا فى المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقا، متمنين لكم دوام النجاح والصحة.



