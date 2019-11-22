اليوم.. فريق الخبراء المكلف بإعداد برنامج عمل الحكومة ينطلق في أولى المشاورات مع عدد من الأحزاب

إنطلقت اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، بدار الضيافة بقرطاج، أولى المشاورات بين فريق الخبراء الذي كلفه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بصياغة برنامج عمل الحكومة القادمة مع ممثلى حزبي قلب تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.





وفي هذا الصدد، أوضح حاتم المليكي القيادي بحزب قلب تونس فى تصريح إعلامي "أن اللقاء كان جديا ومثمرا وتمحور حول منهجية إعداد البرنامج والخطوات المستقبلية".





واعتبر أن اللقاءات مع اللجنة لن تحدد الموقع السياسي لكل طرف، نظرا الى أن اللجنة هى تقنية بالأساس، وإنما ستحدد مدى توافق البرنامج المزمع وضعه مع التوجه العام لكل حزب.





وردّا على تصريح رئيس حركة النهضة المتعلق بمشاركة قلب تونس في الحكومة، قال المليكي "إن مسألة التواجد في الحكومة من عدمه مسألة سابقة لأوانها وقلب تونس سيتحمّل المسؤولية من منطلق تواجده بالنظر إلى أن الحكم في مجمله ينقسم الى قسمين حكم ومعارضة".





من جانبه أفاد القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي بأن الحزب لم يقدم مقترحات محددة خلال اللقاء لعدم الدراية المسبقة بمنهجية عمل اللجنة، مبينا أن اللقاء كان أولويا في اطار مشاورات مع فريق الخبراء المكلف بتنسيق عمل الحكومة.





وأوضح أن المشاورات الأولية تعلقت بالخصوص ببرنامج عمل الحكومة والتفكير في هيكلتها، إلى جانب الإجراءات العاجلة التى يمكن اتخاذها في آجال متوسطة أو بعيدة.





وقال "أن يكون المنطلق في إعداد برنامج الحكومة ورقة حركة النهضة أو غيرها من الأحزاب ليس بالمشكل شرط أن لا تكون هناك أفضلية لحزب على حزب آخر وان تعتبر مجرد سند للانطلاق في اعداد البرنامج".





وأكد الحامدي أن اللقاء لم يكن تقنيا فحسب وإنما تناول الجانب السياسي، وتصورات بعض الأحزاب حول عدة مسائل، وأن المشاورات لم ترتق إلى مستوى التشاور حول هيكلة الحكومة.