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الغنوشي يستقبل سفير دولة فلسطين بتونس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل السيد راشد الخريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بقصر باردو، بحضور السيدة سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس المجلس ، السيد هائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين بتونس، الذي أبلغه تهاني السيد محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينة بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن القضية الفلسطينية هي البوصلة وهي القضية الأولى والوحيدة التي يجتمع حولها كل التونسيون دون اختلاف، وهي راسخة في الوجدان والقلوب ، مضيفا أن الانتصار لهذه القضية العادلة في جميع المحافل والمناسبات هو من صميم أولويات مجلس نواب الشعب وفي صدارة اهتماماته.

وبين رئيس المجلس أن نجاح المسار الديمقراطي في تونس، بمثابة رسالة سلام إلى العالم ومثال يُحتذى في إدارة الاختلاف والتوافق والتشارك والتداول السلمي على السلطة.

وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره لمواقف تونس المشرفة قيادة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تعد بوابة للسلام وعنونا للصمود، مؤّكّدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس هي انتصار للقضية الفلسطينية وخطوة أخرى نحو إعلاء راية السلام والديمقراطية في المنطقة العربية وفي العالم.
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