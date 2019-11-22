Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في مشاجرة بين موظفي توزيع جرائد وسائقي التوكتوك بالمعصرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
تباشر نيابة حلوان، التحقيق في مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص من موظفين مؤسسة جريدة الأخبار لتوزيع الجرائد وسائق بالمؤسسة وبين سائقي توك توك، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما استعلمت النيابة عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، من إنهاء مشاجرة نشبت بين 6 سائقي توك توك، وموظفين وسائق بمؤسسة جريدة "الأخبار"، بالأسلحة بالبيضاء أمام مترو محطة حدائق حلوان، التابع لدائرة قسم شرطة المعصرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بنشوب مشاجرة بين سائق وموظفين بمؤسسة الأخبار، وعدد من سائقي التكاتك، المتواجدين بسور محطة حدائق حلوان. 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة؛ بسبب ركنة سيارة توزيع الجرائد. 

وأسفرت المشاجرة، عن حدوث إصابات لكل من الطرفين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة، خلال ساعة من ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهمين إلى النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 18 ساعة

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أسقطت قتيلين و3 مصابين.. إحالة مشاجرة سائقي التكاتك لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات

سائق يقتل خفيرا عاتبه على معاكسته لزوجته بالمقطم

المباحث تكثف تحرياتها لضبط شخصين هربا عقب مشاجرة بأسطوانات الغاز في المعصرة

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مشاجرة على قطعة أرض بحلوان

ضبط طرفي مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بالعجوزة

النيابة تستعلم عن حالة اثنين مصابين في مشاجرة بين الباعة الجائلين بمصر القديمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status