التحقيق في مشاجرة بين موظفي توزيع جرائد وسائقي التوكتوك بالمعصرة



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة؛ بسبب ركنة سيارة توزيع الجرائد.



وأسفرت المشاجرة، عن حدوث إصابات لكل من الطرفين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة، خلال ساعة من ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهمين إلى النيابة العامة.

تباشر نيابة حلوان، التحقيق في مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص من موظفين مؤسسة جريدة الأخبار لتوزيع الجرائد وسائق بالمؤسسة وبين سائقي توك توك، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وكما استعلمت النيابة عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، من إنهاء مشاجرة نشبت بين 6 سائقي توك توك، وموظفين وسائق بمؤسسة جريدة "الأخبار"، بالأسلحة بالبيضاء أمام مترو محطة حدائق حلوان، التابع لدائرة قسم شرطة المعصرة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بنشوب مشاجرة بين سائق وموظفين بمؤسسة الأخبار، وعدد من سائقي التكاتك، المتواجدين بسور محطة حدائق حلوان.