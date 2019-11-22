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لقاء يجمع الغنوشي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إلتقى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الخريجي الغنوشي، صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بقصر باردو، سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي، الذي أبلغه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله.

وبيّن السفير السعودي وفق بلاغ للبرلمان، أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ودفع الشراكة بينهما على مستوى تبادل الخبرات والتجارب.

من جهته أكد رئيس البرلمان عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي، والحرص المشترك بين قيادة البلدين على مواصلة دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
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