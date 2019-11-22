رئيس وكالة الفضاء يكشف تفاصيل القمر المصري المفقود في 2007 (فيديو)

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المصري "نايل سات" قمر للبث التلفزيوني فقط، ولا يقدم خدمة الاتصالات، والإنترنت، حيث أن كل قمر صناعي له استخدماته.





وأشار "القوصي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تعتبر دولة حديثة في المجال الفضائي حيث دخلته في 2007، ولديها خطة طموحة لتتقدم كثيرًا في هذا المجال، لافتا إلى أن السعودية والإمارات لديهم نشاط فضائي أكبر من النشاط المصري.



