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رئيس وكالة الفضاء يكشف تفاصيل القمر المصري المفقود في 2007 (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:17 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المصري "نايل سات" قمر للبث التلفزيوني فقط، ولا يقدم خدمة الاتصالات، والإنترنت، حيث أن كل قمر صناعي له استخدماته.

وأشار "القوصي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تعتبر دولة حديثة في المجال الفضائي حيث دخلته في 2007، ولديها خطة طموحة لتتقدم كثيرًا في هذا المجال، لافتا إلى أن السعودية والإمارات لديهم نشاط فضائي أكبر من النشاط المصري.

وأضاف أن هناك تشجيع من قبل القيادة السياسية بشكل كبير للخدمات الفضائية، كاشفا أن هناك قمر صناعي مصري عمل لمدة 3 سنوات و10 شهور ثم فقد الاتصال به وذلك في 2007، وذلك نتيجة مشكلة فنية في نظامه التبادلي والأساسي.
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الكلمات المفتاحية

وكالةالفضاء القمر المصري أخبار مصر

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