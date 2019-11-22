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بحضور الأهل والأقارب.. تشييع جنازة شقيقة فيفي عبده من مسجد السيدة نفيسة (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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فيفي عبده
فيفي عبده
اسماء زقزوق - تصوير: ولاء غنيم
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شيعت عقب صلاة الجمعة جنازة شقيقة الفنانة فيفي عبده، ذلك من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين وأصدقائه من الوسط الفني.

شهدت الجنازة حضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وظهرت الفنانة فيفي عبده وهي منهارة وتبكي، مرتدية طرحة سوداء ونظارة شمس سوداء، وظهر حولها عدداً من الأهل والأقارب لدعمها والوقوف معها في محنتها وأحزانها.

شقيقة فيفي عبده تفارق الحياة

ذلك بعد أن رحلت شقيقة الفنانة فيفي عبده الكبري والتي تدعي "الحاجة سعاد"، بعد أن تعرضت لأزمة صحية قصيرة إصابتها بالمرض اللعين.

مما جعلها تواجه المرض، و تواجهه في إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة المهندسين، ولكن القدر قال كلمته صباح اليوم الجمعة وفارقت الحياة، وسط دموع أهلها.

بطرحة سوداء ودموع فيفي عبده تودع شقيقتها

ظهرت الفنانة فيفي عبده في الجنازة وهي تجلس في سيارتها مرتدية طرحة سوداء، ويظهر عليها الحزن والبكاء لمفارقة شقيقتها الكبرى صباح اليوم.

كما قامت بإعلان خبر وفاة شقيقتها من خلال بث منشور عبر صفحتها على إنستجرام يحمل صورة لشقيقتها الكبرى، وكتب عليه " إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله رجاء قراءة الفاتحة، والدعاء لهاً".

"مملكة الغجر"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في الدراما المصرية هو المسلسل الكوميدي مملكة الغجر، والذي تم عرضه في دراما رمضان "2019".

تدور أحداث المسلسل حول طبيعة الحياة التي يعيشها "الغجر"، وسرد ذلك بشكل درامي مختلف ومميز وكوميدي، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز حشاد، ومن تأليف محمد الغيطي.

شارك في بطولة المسلسل فيفي عبده، حورية فرغلي،سامح الصريطي، سناء شافع، أحمد كرارة، ميار الغيطي، عزة مجاهد.

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