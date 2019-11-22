بدء أعمال القوافل الطبية والرياضية وبنك الطعام بمدينة حلايب (صور)

بدأت اليوم الجمعة أعمال القوافل الطبية والرياضية وقافلة بنك الطعام أعمالها بمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، والتى ستستمر أعمالها على مدار يومين.





جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، بإرسال قوافل طبية وتنموية رياضية، الي مدن جنوب البحر الأحمر.





و تنفذ قافلة بنك الطعام أعمالها بمدينة حلايب بدءا من اليوم، يقوم بها 70 شاب وفتاة متطوعين بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.





كما توجهت قافلة من الشباب والرياضة لمدينة حلايب اليوم لتنفيذ برنامج متكامل يضم إقامة معسكر ونصب الخيم، وتوزيع مساعدات عينية على اهالى حلايب، وقافلة طبية وندوة عن الإسعافات الأولية.



