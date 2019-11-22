بالانفوجراف.. مؤشر الإرهاب الأسبوعي في أرقام الفترة من(9 وحتى 15 نوفمبر 2019)

أوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي وقوع (13) عمليات إرهابية ضربت ثماني دول مختلفة هي (أفغانستان، مالي، الكونغو الديمقراطية، سوريا، باكستان، روسيا، إندونيسيا والعراق).

ووقعت العمليات الإرهابية في مناطق جغرافية متباعدة، فيما نفذتها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 69 قتيلًا و77 جريحًا.