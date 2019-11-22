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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة مصر اليوم NOW

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب مصر الأوليمبي فى التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالفوز أمس على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة فى مباراة نصف نهائى البطولة وسط مؤازرة جماهيرية فاقت الـ 72 ألف مشجع مصري بإستاد القاهرة الدولي.

 

وحسم منتخب مصر الأوليمبى بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل إلى نهائى البطولة القارية التى يأمل فى حصد لقبها لأول مرة أمام منافسه منتخب أفيال كوت ديفوار أو ساحل العاج.

 

وسيلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار حاليا ساحل العاج قديما فى الثامنة مساء الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجريا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار نهائي البطولة.

 

ووصل منتخب كوت ديفوار أو ساحل العاج إلى النهائي بعدما تمكن من الانتصار على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

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