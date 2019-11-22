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إتحاد الشغل عضو قار بمجلس الكنفدرالية الدولية للنقابات في إفريقيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تم امس الخميس، انتخاب الاتحاد العام العام التونسي للشغل، كعضو قار في المجلس العام للكنفدرالية الدولية للنقابات في افريقيا في شخص الأمين العام، نور الدين الطبوبي، وذلك في اعقاب مؤتمر المنظمة، الذي انتظم يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بالعاصمة النيجيرية ابوجا، حسب ما اعلن عنه اتحاد الشغل على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

كما تم في ذات المؤتمر، الذي شهد مشاركة اكثر من 500 شخص يمثلون النقابات الافريقية لبحث مختلف التحديات التي تواجه القارة، انتخاب الامين المساعد للاتحاد، بوعلي المباركي، كمدقق أول في المنظمة.

وقد اختارت المنظمة الافريقية « اتحدوا لإحداث فرق » شعارا لمؤتمرها، الذي يعقد مرة كل اربع سنوات، بهدف تعزيز الوحدة بين المنظمات النقابية في القارة باعتبارها مفتاح تنفيذ السياسات التي تستجيب لاحتياجات العمال، بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية والهيكلية المختلفة التي تشهدها.

وقال الأمين العام للكنفدرالية الدولية للنقابات في افريقيا كواسي ادو امانكواه، خلال المؤتمر، « هناك حاجة إلى جبهة موحدة لبث حياة جديدة في القارة الافريقية من خلال استراتيجيات جديدة لمكافحة الفساد والفقر والصراع المسلح وإنهاء التدفقات المالية غير المشروعة وضمان مستقبل مستدام للشباب ».

واكد في كلمته « أن العمال ونقاباتهم ملتزمون بإيجاد حلول من اجل إفريقيا ناجحة » مشددا على دور النقابات في تحميل الطبقة السياسية مسؤولياتها في ضمان الازدهار المشترك.

وقد تولى نور الدين الطبوبي، على هامش مشاركته في المؤتمر، التوقيع على برتوكول تعاون بين اتحاد الشغل واتحاد عمال بوركينا فاسو، ويندرج هذا البروتوكول في إطار انفتاح المنظمة على افريقيا وتعزيز العلاقات وتطويرها.
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