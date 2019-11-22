حساب المواطن يكشف حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج

كشف برنامج حساب المواطن عن حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج أمام المستحقين، حيث ورد لصحفة "خدمة المستفيدن" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر" بهذا الشأن، حيث قال المستفيد: "وش فيه الموقع عطلان؟".





حساب المواطن عبر الصفحة قائلًا: "أهلاً بك ، الموقع يعمل بشكل جيد ،الرجاء المحاولة مرة أخرى على الرابط التالي اضغط هنا ، نسعد بخدمتك. ورادعبر الصفحة قائلًا: "أهلاً بك ، الموقع يعمل بشكل جيد ،الرجاء المحاولة مرة أخرى على الرابط التالي، نسعد بخدمتك.



