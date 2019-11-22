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حساب المواطن يكشف حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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كشف برنامج حساب المواطن عن حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج أمام المستحقين، حيث ورد لصحفة "خدمة المستفيدن" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر" بهذا الشأن، حيث قال المستفيد: "وش فيه الموقع عطلان؟".

وراد حساب المواطن عبر الصفحة قائلًا: "أهلاً بك ، الموقع يعمل بشكل جيد ،الرجاء المحاولة مرة أخرى على الرابط التالي اضغط هنا، نسعد بخدمتك.

وأطلق حساب المواطن مؤخرًا صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استسارات المستفيدين، وتعمل الصفحة بالرد على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بجانب إطلاق خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت صفحة "خدمة المستفيدين".

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
حساب المواطن يكشف حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج
حساب المواطن يكشف حقيقة تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج
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