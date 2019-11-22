الحرب مستمرة.. ساري يصدم رونالدو ويستبعده من مواجهة أتالانتا





أعلن المدير الفني الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني لنادي يوفنتوس عن استبعاد نجمه الأول " كريستيانو رونالدو" من المشاركة أمام أتالانتا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وأعلن ساري الخبر في مقابلة صحيفة قبل زيارة الفريق لمدينة بيرجامو، حيث برر ذلك بمواصلة معاناة رونالدو من آلام الكاحل التي تعرض لها في السابق.

وقال ساري لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي: " لا يمكن توضيح أي شئ مع رونالدو، الأمور على ما يرام، لكن بعض اللاعبين المهمين يحتاجون للراحة".

وتابع: "بدأت المشكلة يوم الثلاثاء الماضي، أخبرنا رونالدو أنه يشعر ببعض الآلام، سنعمل على المحافظة عليه لمباراة أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال".

وحول موقف بعض اللاعبين المصابين أضاف: "يعاني كورادو من بعض الآلام في الظهر، ميراليم بيانيتش لن يشارك بسبب الإصابة، ماتويدي مصاب أيضاً، لكنه يمكن أن يتعافى، أعتقد أنه سيشارك".

وكان رونالدو قد خرج في مباراة ميلان الماضية في الدقيقة 55 في قرار أثار الكثير من الجدل حول العلاقة بين رونالدو وساري، قبل أن يخرج الأخير ليبرر قراره بإصابة رونالدو.

وقاد الدون منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بتسجيله أربعة أهداف في مرمي ليتوانيا ولوكسمبورج.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على فريق أتالانتا في إفتتاحية الجولة 13 من الدوري الإيطالي غداً السبت بملعب "جيويس" بمدينة بيرجامو.

ويتصدر اليوفي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه إنتر ميلان.