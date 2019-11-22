Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحرب مستمرة.. ساري يصدم رونالدو ويستبعده من مواجهة أتالانتا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements


أعلن المدير الفني الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني لنادي يوفنتوس عن استبعاد نجمه الأول " كريستيانو رونالدو" من المشاركة أمام أتالانتا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

 

وأعلن ساري الخبر في مقابلة صحيفة قبل زيارة الفريق لمدينة بيرجامو، حيث برر ذلك بمواصلة معاناة رونالدو من آلام الكاحل التي تعرض لها في السابق.

 

وقال ساري لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي: " لا يمكن توضيح أي شئ مع رونالدو، الأمور على ما يرام، لكن بعض اللاعبين المهمين يحتاجون للراحة".

 

وتابع: "بدأت المشكلة يوم الثلاثاء الماضي، أخبرنا رونالدو أنه يشعر ببعض الآلام، سنعمل على المحافظة عليه لمباراة أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال".

 

وحول موقف بعض اللاعبين المصابين أضاف: "يعاني كورادو من بعض الآلام في الظهر، ميراليم بيانيتش لن يشارك بسبب الإصابة، ماتويدي مصاب أيضاً، لكنه يمكن أن يتعافى، أعتقد أنه سيشارك".

 

وكان رونالدو قد خرج في مباراة ميلان الماضية في الدقيقة 55 في قرار أثار الكثير من الجدل حول العلاقة بين رونالدو وساري، قبل أن يخرج الأخير ليبرر قراره بإصابة رونالدو.

 

وقاد الدون منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بتسجيله أربعة أهداف في مرمي ليتوانيا ولوكسمبورج.

 

ويحل يوفنتوس ضيفاً على فريق أتالانتا في إفتتاحية الجولة 13 من الدوري الإيطالي غداً السبت بملعب "جيويس" بمدينة بيرجامو.

 

ويتصدر اليوفي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه إنتر ميلان.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. صلاح لن يلعب مع ليفربول في بداية موسم 2020-2021

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 6 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 9 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status