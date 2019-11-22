Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوجل ترصد 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من اختراق هواتف Pixel

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:28 م
Advertisements
هواتف Pixel
هواتف Pixel
Advertisements
معظم الشركات تدفع الكثير من المال إذا نجح أحد في الإشارة إلى أي نقاط ضعف في منتجاتهم، ولكن شركة جوجل - Google أعلنت أمس، انها ستدفع ما يصل إلى 1.5 مليون دولار إذا تمكن أي شخص من اختراق الهواتف الذكية Pixel.

وقالت الشركة في إحدى التدوينات، "اليوم نقوم بتوسيع البرنامج وزيادة مبالغ المكافآت، نحن نقدم جائزة أعلى من مليون دولار لتنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد تستغل واختراق شريحة Titan M الموجوده في أجهزة Pixel".

شريحة Titan M الموجودة في أجهزة Pixel الجديدة هي شريحة أمان مخصصة على مستوى المؤسسات وتم تصميمها للهواتف الذكية من Google لتأمين أكثر البيانات حساسية على الجهاز ونظام التشغيل. 

تم تمييز Titan M على أنه يتمتع بأكثر التصنيفات "قوة" في قسم الأمان المدمج من بين جميع الأجهزة التي تم تقييمها. "لهذا السبب أنشأنا جائزة مخصصة لمكافأة الباحثين على مآثر تم العثور عليها للتحايل على حماية العناصر الآمنة" ، أوضح Google.

هذا هو ما أعلنته Google عن المزيد من المكافآت لأولئك الذين يمكنهم "اختراق" أو الإشارة إلى العيوب في إصدارات Android. "بالإضافة إلى ذلك ، سنطلق برنامجًا محددًا يقدم مكافأة بنسبة 50٪ للاستغلالات الموجودة في إصدارات معينة لمعاينة مطور برامج Android ، مما يعني أن الجائزة الكبرى الآن تبلغ 1.5 مليون دولار" ، قالت الشركة في منشور المدونة.

بدأت Google برنامج مكافآت الأخطاء لـ Android على مدار أربع سنوات في عام 2015، وفي منشور المدونة، كشفت الشركة أيضًا عن منحها أكثر من 1800 تقرير في السنوات الأربع الماضية ودفعت ما يقرب من 4 ملايين دولار لصائدي المكافآت. في الأشهر الـ 12 الماضية ، دفعت الشركة أكثر من 1.5 مليون دولار لأولئك الذين أشاروا إلى نقاط الضعف في أنظمتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شريحة Titan M شركة جوجل اختراق هواتف Pixel Google Android

أخبار تهمك

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صلاح لن يلعب مع ليفربول في بداية موسم 2020-2021

منذ ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 12 ساعة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 9 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status