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جوجل ترصد 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من اختراق هواتف Pixel
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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معظم الشركات تدفع الكثير من المال إذا نجح أحد في الإشارة إلى أي نقاط ضعف في منتجاتهم، ولكن شركة جوجل - Google أعلنت أمس، انها ستدفع ما يصل إلى 1.5 مليون دولار إذا تمكن أي شخص من اختراق الهواتف الذكية Pixel.
وقالت الشركة في إحدى التدوينات، "اليوم نقوم بتوسيع البرنامج وزيادة مبالغ المكافآت، نحن نقدم جائزة أعلى من مليون دولار لتنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد تستغل واختراق شريحة Titan M الموجوده في أجهزة Pixel".
شريحة Titan M الموجودة في أجهزة Pixel الجديدة هي شريحة أمان مخصصة على مستوى المؤسسات وتم تصميمها للهواتف الذكية من Google لتأمين أكثر البيانات حساسية على الجهاز ونظام التشغيل.
تم تمييز Titan M على أنه يتمتع بأكثر التصنيفات "قوة" في قسم الأمان المدمج من بين جميع الأجهزة التي تم تقييمها. "لهذا السبب أنشأنا جائزة مخصصة لمكافأة الباحثين على مآثر تم العثور عليها للتحايل على حماية العناصر الآمنة" ، أوضح Google.
هذا هو ما أعلنته Google عن المزيد من المكافآت لأولئك الذين يمكنهم "اختراق" أو الإشارة إلى العيوب في إصدارات Android. "بالإضافة إلى ذلك ، سنطلق برنامجًا محددًا يقدم مكافأة بنسبة 50٪ للاستغلالات الموجودة في إصدارات معينة لمعاينة مطور برامج Android ، مما يعني أن الجائزة الكبرى الآن تبلغ 1.5 مليون دولار" ، قالت الشركة في منشور المدونة.
بدأت Google برنامج مكافآت الأخطاء لـ Android على مدار أربع سنوات في عام 2015، وفي منشور المدونة، كشفت الشركة أيضًا عن منحها أكثر من 1800 تقرير في السنوات الأربع الماضية ودفعت ما يقرب من 4 ملايين دولار لصائدي المكافآت. في الأشهر الـ 12 الماضية ، دفعت الشركة أكثر من 1.5 مليون دولار لأولئك الذين أشاروا إلى نقاط الضعف في أنظمتها.
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