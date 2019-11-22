جوجل ترصد 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من اختراق هواتف Pixel

معظم الشركات تدفع الكثير من المال إذا نجح أحد في الإشارة إلى أي نقاط ضعف في منتجاتهم، ولكن شركة جوجل - Google أعلنت أمس، انها ستدفع ما يصل إلى 1.5 مليون دولار إذا تمكن أي شخص من اختراق الهواتف الذكية Pixel.





وقالت الشركة في إحدى التدوينات، "اليوم نقوم بتوسيع البرنامج وزيادة مبالغ المكافآت، نحن نقدم جائزة أعلى من مليون دولار لتنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد تستغل واختراق شريحة Titan M الموجوده في أجهزة Pixel " .





شريحة Titan M الموجودة في أجهزة Pixel الجديدة هي شريحة أمان مخصصة على مستوى المؤسسات وتم تصميمها للهواتف الذكية من Google لتأمين أكثر البيانات حساسية على الجهاز ونظام التشغيل.





تم تمييز Titan M على أنه يتمتع بأكثر التصنيفات "قوة" في قسم الأمان المدمج من بين جميع الأجهزة التي تم تقييمها. "لهذا السبب أنشأنا جائزة مخصصة لمكافأة الباحثين على مآثر تم العثور عليها للتحايل على حماية العناصر الآمنة" ، أوضح Google.





هذا هو ما أعلنته Google عن المزيد من المكافآت لأولئك الذين يمكنهم "اختراق" أو الإشارة إلى العيوب في إصدارات Android. "بالإضافة إلى ذلك ، سنطلق برنامجًا محددًا يقدم مكافأة بنسبة 50٪ للاستغلالات الموجودة في إصدارات معينة لمعاينة مطور برامج Android ، مما يعني أن الجائزة الكبرى الآن تبلغ 1.5 مليون دولار" ، قالت الشركة في منشور المدونة.



