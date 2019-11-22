بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

دائمًا تتعرض الفنانة رانيا يوسف، للانتقادات الحادة بسبب إطلالتها الغريبة والمُثيرة التي تظهر بها في المناسبات الخاصة بها، أو عند حضورها للمهرجانات السينمائية أو وقت استيلامها أحد الجوائز، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز إطلالات رانيا يوسف.



في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف على الريد كاربت وهي مُرتدية فستان ضيق وطويل باللون الأسود، به فتحة دائرية من الخلف، ولمعة خفيفة، وبدت رانيا بتسريحة شعر "الكعكة"، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، مما زادها جمالاً، ولكن هذه الإطلالة عرضتها للانتقادات الكثيرة، وبدأ رواد التواصل الاجتماعي بتشبيه إطلالتها بملابس شخصيات الكارتون.



وفي اليوم الثاني من الدورة ال41 لمهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف وهي مُرتدية فستان ضيق فوق الركبة باللون الأسود، به فتحة من منطقة الصدر، ويتسم بوجود أكمام طويلة، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، لكن هذه الإطلالة جعلتها تتصدر تريند" جوجل"، ووصفها البعض بتعمدها لإثارة الجدل.



وفي حفل افتتاح الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي ظهرت رانيا بإطلالة شبه عارية،حيث ظهرت رانيا يوسف على الريد كاربت وهي مُرتدية فستان كط باللون الأسود يشبه" المايوه "، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، ولكن هذه الإطلالة عرضتها للانتقادات الحادة من قبل محبيها،وتصدرت بسببه قوائم التريند.



وفي مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين ارتدت رانيا يوسف فستان كط فوق الرقبة باللون الأحمر، به ذيل طويل من الخلف، مكشوف من منطقة الصدر، وظهرت بمكياج هادئ، لكن هذه الإطلالة عرضتها لهجوم حاد.



وفي نفس الدورة من المهرجان ارتدت فستان كط قصير وضيق و مُزين بالورود، مكشوف من منطقة الصدر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وبدت بمكياج بالألوان الهادئة.



وفي مهرجان الجونة في دورته الثالثة، تصدرت رانيا يوسف تريند جوجل بسبب إطلالتها التى وصفها البعض بالمُثيرة، حيث ظهرت رانيا وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأخضر، مفتوح من الصدر، وبه فتحة كبيرة من الجانب، مما كشف عن ساقها.



أما في حفل توزيع جوائز الدير جست لعام 2018،ظهرت رانيا يوسف بفستان طويل باللون الأصفر، به فيونكة عند رقبتها، وبه فتحة كبيرة من الظهر، ومفتوح من الجانب،وارتدت رانيا تحته هوت شورت قصير باللون الأصفر.



كما تسببت جلسة التصوير التي خضعت لها بواسطة المصور محمود عاشور في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان كط باللون الموف، به فتحة من الصدر، وبه فتحة دائرية من الظهر، وبه فتحتان من الجانب، مما أظهر عن ساقيها، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وعرضتها هذه الإطلالة لهجوم حاد من قبل الجمهور.



وفي احتفالات رأس السنة لعام 2019،خضعت رانيا لـ" فوتو سيشن" يحمل عنوان "إطلالة الكريسماس"، ارتدت فيه فستان أخضر اللون، به فتحة ساق كبيرة،ونسقت معه تاجًا مرصعًا بالجواهر، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة.