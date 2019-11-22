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موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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كهربا بقميص الأهلي
كهربا بقميص الأهلي
الفجر الرياضي
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انتشرت في الساعات الماضية، تقارير صحفية تؤكد حسم مسئولو النادي الأهلي، لصفقة محمود كهربا لاعب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل نهاية نوفمبر الجاري.

 

وأشارت التقارير، إلى أن كهربا وقع على عقد لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من يناير المقبل.

 

وكان كهربا قد قرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في الصيف الماضي، وقام بالتوقيع للفريق البرتغالي، وشارك الدولي المصري مع فريقه ببطولة الدوري البرتغالي وسجل هدف وحيد حتى الآن.

 

وفي حالة إتمام عملية انتقال كهربا بشكل رسمي للنادي الأهلي، فأن أول ظهور رسمي للاعب سيكون ضد فريق طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، تحديدا يوم 2 يناير 2020.

 

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بعدما حصد العلامة الكاملة من المباريات الثلاث التي خاضها في المسابقة ويفصله نقطتين عن بيراميدز المتصدر والذي خاض مباراتين أكثر من المارد الأحمر.

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الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة الأهلي أخبار الأهلي

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