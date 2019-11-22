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برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل فالفيردي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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فالفيردي
فالفيردي
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لمعركة مع بايرن ميونيخ مقابل خدمات المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو.

أصبح الأرجنتيني الآن مدرباً حرًا بعد إقالته من قبل توتنهام هوتسبر مساء الثلاثاء مع عمالقة لندن الذين يكافحون من أجل تحقيق نتائج خلال موسم 2019-20.

يعتقد أن بايرن حريص على تعيين بوتشيتينو كبديل طويل الأجل لنيكو كوفاتش مع المدرب المؤقت هانسي فليك الذي لا يعتبر مرشحًا حقيقيًا لهذا الدور.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "ذا صن" ، فإن برشلونة مستعد للانقضاض على أمريكا الجنوبية مع استمرار التكهنات التي تحيط بمستقبل المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

سيشهد فالفيردي انتهاء عقده في كامب نو في نهاية الموسم الحالي ، وهناك شعور بأن كلا الطرفين سوف يبحثان عن مراعي جديدة قبل موسم 2020-21.

تحولت بوتشيتينو إلى منافسي برشلونة إسبانيول كلاعب قبل إدارة الفريق بين 2009 و 2012 قبل التحول إلى ساوثامبتون.

يُعتقد أن مانشستر يونايتد يراقب التطورات عن كثب على الرغم من التحسن الذي حققه الفريق مؤخراً تحت إدارة أولي جونار سولسكاير.
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الكلمات المفتاحية

موريسيو بوتشيتينو فالفيردي بوتشيتينو برشلونة

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