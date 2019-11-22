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بسجادة الصلاة.. علي ربيع لجمهوره: "جمعة مباركة عليكم"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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علي ربيع
علي ربيع
اسماء زقزوق
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نشر الفنان الكوميدي علي ربيع أحدث صورة له، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يحمل سجادة الصلاة علي كتفه عقب صلاة الجمعة.

حيث علق على الصورة وكتب " جمعة مباركة صباح الخير عليكم"، مما يجعل جمهوره في حالة تفاعلية معه ويبادرونه بالتعليقات الإيجابية حيث علق البعض وكتب "قلبي أهو" وعلق أخر وكتب "ايه الجمال ده"، وآخر كتب "عسل يا ربيع".

مسلسل فكرة بمليون جنيه

شارك الفنان الكوميدي علي ربيع في دراما رمضان عام "2019" بالمسلسل الكوميدي فكرة بمليون جنيه والذي حقق نجاحا كثيرا بين صفوف الجماهير.

حيث دارت أحداثه حول طالب بدبلوم بصنايع يحاول عمل معادلة ليلتحق من خلالها بكلية الهندسة ولكن يفشل في ذلك، ولكنه يفشل بسبب محموعه الضعيف، ثم يحاول أن يجد فكرة مختلفة تمنحه مليون جنيه، وينفذ هذه الفكرة بدعم صديقه المقرب.

مسلسل فكرة بمليون جنية بطولة علي ربيع، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، ولاء الشريف، مايان السيد، حنان سليمان، حمدي هيكل، احمد سلطان.

فيلم خير وبركة

كما شارك الفنان علي ربيع في بطولة الفيلم الكوميدي خير وبركة الذي عرض في عام "2017"، حيث تدور قصته حول شقيقين يحاولان البحث عن فرصة عمل، وفي خلال بحثهما يواجهان مواقف كوميدية حيث يعملان مهن لا يعرفون عنها شئ.

فيلم خير وبركة قصة علي ربيع، سيناريو وحوار جورج عزمي، بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، هيفاء وهبي، تارا عماد، سيد رجب، مى سليم، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت، إخراج سامح عبدالعزيز.

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