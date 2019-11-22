نيرمين ماهر تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة من السعودية

نشرت الفنانة نيرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".



وارتدت نيرمين بنطلون رصاصي اللون، وتيشرت وردي، وشال أسود، تضع ميك أب مناسب مع بشرتها، ويظهر جمال ملامحها.



وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير..من السعودية الحبيبة".



وحصلت الصورة على آلآف الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "قلبي والله"، وكتب آخر: "الصورة في الرياض منورة يا نجمة" .



يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" هو آخر أعمالها، وتدور أحداثه حول شاب لم يحصل على مجموع كلية الهندسة، أستطاع أن يظهر على الهواء في برنامج وقال فيه أنه يريد جنيه من كل مصري على رقم حسابه، وسوف يسسده فيما بعد، وفي اليوم التالي أمتلك مليون جنيه.



وشارك في المسلسل علي ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود، محمد أسامة، مايان السيد.