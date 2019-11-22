في حملة أمنية مكبرة.. ضبط 17 قطعة سلاح ناري بقرية الحجيرات بقنا





وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص: ضبط عدد (17) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 14بندقية آلية - 2بندقية خرطوش- فرد محلي- وعدد 22 طلقة مختلقة الأعيرة).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (143) حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



شنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واستهداف البؤر الإجرامية، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.