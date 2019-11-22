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الدولار يتراجع واليورو يرتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:20 م
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سعر اليورو والدولار
سعر اليورو والدولار
وكالات
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هبطت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ترغب في التوصل لاتفاق مع واشنطن وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.

وتراجع الدولار بأقل من 0.1 بالمئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى ثلاثة أيام ويتجه صوب تسجيل أصغر معدل تغير أسبوعي منذ بداية أغسطس من العام الحالي.

وتراجع الفرنك السويسري 0.2 بالمئة مقابل كل من الدولار واليورو، مما يشير إلى تفاؤل السوق إذ يُعتبر الفرنك السويسري عملة ملاذ آمن.

استقر سعر الدولار أمام الين الياباني، وتراجع أمام الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية بنحو 0.2 بالمئة.

وارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الضعيف.

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