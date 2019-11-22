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"واحد رمى سيجارة".. حريق بالسلم الهيدروليكي لكوبري المشاة أمام جامعة القاهرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن جيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في سلم هيدروليكي خاص بكوبري المشاة أمام جامعة القاهرة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق في سلم كوبري المشاة من جهة باب كلية تجارة، بجامعة القاهرة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وكشفت المعاينة إلى أن أحد المارة ألقى عقب سيجارة على مخلفات مجاورة للسلم الهيدروليكي الخاصة بكوبري المشاة، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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حوادث الفجر حريق جامعة القاهرة اخبار الحوادث

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